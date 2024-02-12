Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, Afyonkarahisar deplasmanında altın değerindeki 1 puanı 90+6'da buldu.
BAL 4. Grupta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 17'inci haftasında dün Afyonkarahisar temsilcisi Bolvadin Termal ile karşı karşıya geldi. Bolvadin Belediye Tesisleri'nde oynan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip maçı 11'inci dakikasında Ömer Yanık'ın kafa golüyle durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra ataklarına devam eden Bolvadin Termal yakaladığı sayısız gol pozisyondan yaralanamadı.
İkinci yarıya daha dertli toplu başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 90+'6'ıncı dakikasında ceza sahasına gelen topu Berat İş takım arkadaşı Burhan Beyazit'a asist yaptı. Gelen topu düzgün ve sert bir şekilde ağlara gönderen Burhan Beyazit ve takım arkadaşları sevinçten deliye döndü. Bu gol maçında skoru olurken, 1969 Bilecik Spor Kulübü altın değerindeki 1 puanı aldı. Bu beraberlik sonrası ev sahibi Bolvadin Termal 30 puana çıkarken, düşme hattında 1969 Bilecik Spor Kulübü 13 puanla 15 takımlı ligde 13'üncü sırada yer aldı. - BİLECİK
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in en az 100 kişinin ölümüne neden olduğu Refah kenti saldırısına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan Pucca'ya bir darbe de daha önce evinde oturduğu Tuba Ünsal'dan geldi. Ünsal'ın "Kiramı ödemedi, evimi de mahvetti" sözlerine sitem eden Pucca, "Yeter, iyice vurun abalıya yaptınız. 3 ay oturdum, ev rutubet içinde olduğu için çıktım. Partilerine çağırıp paylaşım yapmamı isterken bir şey yoktu. Bu kadar muzdaripseniz yasal hakkınızı kullanın" dedi.
İstanbul, Ataşehir'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı.
Hollanda'da temyiz mahkemesi, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, İsrail'in bu parçaları kullanarak işlediği insan hakları ihlallerini dikkate alarak bu kararı aldı.
İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.
Amerikan futbol sezonunun en bilinen etkinliği olan Süper Bowl maçı ansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Kansas City Chief'in oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'nin locadan izleyen Taylor Swift, şampiyonluğun ardından sahaya inerek aşkını öpücüklere boğdu.
Son Dakika › Spor › 1969 Bilecik Spor Kulübü, Afyonkarahisar deplasmanında altın değerindeki 1 puanı 90+6'da buldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?