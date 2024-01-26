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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Yunanistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi - Son Dakika
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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Yunanistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. tur yarı finalinde 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek finale çıktı. Namağlup olan milli takım, finalde Sırbistan ile karşılaşacak ve şampiyon olan ülke, 2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde edecek.

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Yunanistan\'ı 3-0 yenerek finale yükseldi
26.01.2024 - 20:49,
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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. tur yarı finalinde Yunanistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, yarı final maçında Yunanistan'ı 25-13, 25-13, 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek, finale kalma başarısı gösterdi.

Milli takımın yarı final karşılaşmasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Namağlup finale yükselen milli takım, yarın final maçında saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Bugün oynanan diğer yarı final mücadelesinde ise Sırbistan, Romanya'yı 3-0 (25-17, 25-15, 25-15) mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Turnuvada yarının programı şöyle;

15.00 Kosova- Karadağ (5. ve 6'ıncılık maçı)

17.30 Romanya-Yunanistan (3'üncülük maçı)

20.00 Türkiye-Sırbistan (Final maçı)

2024 CEV 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.???????

Kaynak: AA
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