20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı'nda üç Kovid-19 vakası

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya 'nın başkenti Üsküp 'te düzenlenen organizasyonda bugün Almanya ile çeyrek final maçına çıkacak millilerde gerçekleştirilen testler sonucunda üç oyuncuya Kovid-19 teşhisi konuldu.

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Türk Milli Takımı'nda üç oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kaynak: AA

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