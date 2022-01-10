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2021 yılında 3 bin 45 kişi bu tesiste spor yaptı - Son Dakika

2021 yılında 3 bin 45 kişi bu tesiste spor yaptı

10.01.2022 14:38
2021 yılında 3 bin 45 kişi bu tesiste spor yaptı

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri, hizmete girdiği günden bu yana kent halkının yoğun ilgisiyle karşılaşırken, 2021 yılında 3 bin 45 vatandaşın aktif spor yaptığı merkez oldu.

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri, hizmete girdiği günden bu yana kent halkının yoğun ilgisiyle karşılaşırken, 2021 yılında 3 bin 45 vatandaşın aktif spor yaptığı merkez oldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde Eskişehirlilerin hizmetine sunulan Yunus Emre Spor Tesisleri, kent halkının spor hayatına büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Birçok spor branşında spor eğitimi sunulan merkezden, pandemi kısıtlamalarının da olduğu 2021 yılında toplam 3 bin 45 vatandaş yararlandı. Aerobik, pilates, work out, strong dance ve yoga eğitimlerine toplam 600 yetişkin kadın katıldı. Basketbol, jimnastik, futbol, masa tenisi, tekvando, voleybol ve junior survivor eğitimleri ise bin 695 çocuğun katılımıyla gerçekleşti.

Ayrıca tesiste bulunan futbol sahaları ile kapalı ve açık basketbol sahasından da amatör takımlar, yakın çevrede bulunan okullar ve bireysel olarak vatandaşlar yararlanabiliyor. Tesisi dışardan kullanan spor kulüpleri bünyesindeki sporcuların sayısı ise 750 oldu.

"Büyük bir eksikliği giderdi"

Eskişehir halkının kaliteli hizmeti takdir ettiğine vurgu yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konuyla ilgili değerlendirmesinde, "2017 yılının sonunda hizmete açtığımız Yunus Emre Spor Tesisleri, vatandaşlarımızın spor yapmak için en uğrak noktalarından biri haline geldi. Kısa zamanda bu kadar sevilmesi, ilgi görmesi beni de çok mutlu ediyor. Tabi ki bu ilgi bir rastlantı sonucu değil, Eskişehir halkının kaliteli hizmeti takdir etmesiyle oluştu. Çünkü tesislerimiz tam anlamıyla kentimize yakışacak niteliklere ve donanıma sahip. Mesela ön plana çıkan ve benim de en önemli bulduğum özelliklerinden bir tanesi jimnastik alanı. Bu donanımlı salon, jimnastik sporu adına hem çok verimli hem de şehrimizin büyük bir eksikliğini giderdi" diye konuştu.

"Spora yaptığımız yatırımlar devam edecek"

Çocuklar ve gençler kadar yetişkinlerin de spor yapmasının önemine de dikkat çeken Başkan Ataç, "Biz Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin ve de yetişkinlerimizin spor yapmasının çok büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. 1990'lı yıllarda bu açıdan çok nahoş bir Tepebaşı vardı, birçok nesil de spor yapmaktan mahrum ya da çok kısıtlı imkanlar ile yetişti. Fakat bizim dönemimiz ile birlikte kentimiz çok sayıda spor alanı kazandı. Çocuklarımız, gençlerimiz sağlıkla ve güvenli bir ortamda spor yaparak yetişebiliyor. Yetişkinlerimiz de birçok branş arasından kendilerine uygun olan bir dalı seçerek sağlıklı kalabiliyor. Ne mutlu ki Tepebaşı, spor alanları ile vatandaşlarına çok sayıda alternatif sunan bir belediye konumunda. Kentimizde spora yaptığımız yatırımlar devam edecek" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

2021 yılında 3 bin 45 kişi bu tesiste spor yaptı
2021 yılında 3 bin 45 kişi bu tesiste spor yaptı
2021 yılında 3 bin 45 kişi bu tesiste spor yaptı
2021 yılında 3 bin 45 kişi bu tesiste spor yaptı
2021 yılında 3 bin 45 kişi bu tesiste spor yaptı

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Yunus Emre, Eskişehir, Cimnastik, Tepebaşı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2021 yılında 3 bin 45 kişi bu tesiste spor yaptı - Son Dakika Spor


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