2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar rekoru tersten yazdı

Katar, Ekvador, Senegal ve Hollanda'nın bulunduğu 2022 Dünya Kupası A Grubu maçında tüm maçlar tamamlandı. Hollanda ve Senegal bir üst tura yükselirken Ekvador ile Katar turnuvaya veda etti. Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, turnuvada kötü bir unvanın sahibi oldu.
Katar, Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador'a 2-0 mağlup olurken, ikinci maçta ise Senegal'e 3-1 yenildi. Turnuvanın ev sahibi, son maçında ise Hollanda'ya 2-0 kaybetti ve grubunda puansız olarak son sırada yer aldı.
Katar bu başarısız sonuçlarıyla Dünya Kupası'nda tarihe geçti. Turnuvanın ev sahibi olan Katar, Dünya Kupası tarihinde 3 maçı da kaybeden ilk ev sahibi ülke oldu.
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