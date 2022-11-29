2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar rekoru tersten yazdı - Son Dakika
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2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar rekoru tersten yazdı

29.11.2022 20:40

2022 Dünya Kupası'nı puansız olarak son sırada tamamlayan turnuvanın ev sahibi Katar, tarihinde 3 maçı da kaybeden ilk ev sahibi ülke olarak bu alandaki en kötü rekoru elde etti.

Katar, Ekvador, Senegal ve Hollanda'nın bulunduğu 2022 Dünya Kupası A Grubu maçında tüm maçlar tamamlandı. Hollanda ve Senegal bir üst tura yükselirken Ekvador ile Katar turnuvaya veda etti. Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, turnuvada kötü bir unvanın sahibi oldu.

SADECE 1 GOL ATTILAR

Katar, Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador'a 2-0 mağlup olurken, ikinci maçta ise Senegal'e 3-1 yenildi. Turnuvanın ev sahibi, son maçında ise Hollanda'ya 2-0 kaybetti ve grubunda puansız olarak son sırada yer aldı.

TARİHE GEÇTİLER

Katar bu başarısız sonuçlarıyla Dünya Kupası'nda tarihe geçti. Turnuvanın ev sahibi olan Katar, Dünya Kupası tarihinde 3 maçı da kaybeden ilk ev sahibi ülke oldu.

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Katar, Spor, Son Dakika

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