Akıllı telefon değil futbol topu! Dünya Kupası'nın oynandığı futbol topları telefon gibi şarj ediliyor - Son Dakika
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Akıllı telefon değil futbol topu! Dünya Kupası'nın oynandığı futbol topları telefon gibi şarj ediliyor

30.11.2022 12:10
Akıllı telefon değil futbol topu! Dünya Kupası'nın oynandığı futbol topları telefon gibi şarj ediliyor

2022 Dünya Kupası'nda kullanılan futbol topları adeta akıllı telefonlar gibi şarja takılıyor. Sosyal medyada gündem olan olay futbolseverlerde ve taraftarlarda oldukça merak uyandırıyor. Adidas'ın üretmiş olduğu bu toplar içerisinde sensör bulunduruyor ve hakemlere bir çok konuda yardımcı oluyor.

Katar'daki Dünya Kupası'nda kullanılan "Al Rihla" isimli futbol topları, o kadar yüksek teknolojiye sahip ki, sadece havayla doldurulmaları yetmiyor, aynı zamanda şarj edilmeleri de gerekiyor.

ADİDAS ÜRETİYOR

Adidas tarafından üretilen bu toplar, adını Arapça 'yolculuk' kelimesinden alıyor. Topun içinde hız ve yön gibi verileri ölçen bir sensör bulunuyor. VAR tarafından top takibi ve ofsayt tespitinde kullanılıyor. Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf, maçtan önce tıpkı akıllı telefon gibi futbol toplarının da prize takılarak şarj edildiğini gözler önüne serdi.

Akıllı telefon değil futbol topu! Dünya Kupası'nın oynandığı futbol topları telefon gibi şarj ediliyor

İÇİNDE SENSÖR BULUNUYOR

Topun içindeki sensör, Adidas'ın altı saatlik aktif kullanım veya kullanılmadığında 18 güne kadar sürebileceğini açıkladığı küçük bir pille çalışıyor. 14 gram ağırlığındaki sensör, gerçek zamanlı olarak top takibi yapabiliyor. Sahanın etrafına yerleştirilen kameralar sayesinde, hakemlerin ofsayt ve diğer şüpheli kararları belirlemesine yardım ediyor.

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Adidas, Futbol, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akıllı telefon değil futbol topu! Dünya Kupası'nın oynandığı futbol topları telefon gibi şarj ediliyor - Son Dakika


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