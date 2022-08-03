FIFA 2022 Dünya Kupası'nın iletişimini Mikrolink sağlayacak

2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. 4 yılda bir düzenlenen ve genel olarak yaz aylarında oynanan turnuva, bu yıl ilk kez 21 Kasım'da Katar'da düzenlenecek. İnşaattan altyapıya, iklimlendirme teknolojilerinden gıdaya kadar birçok alanda hazırlıklarını tamamlamaya hazırlanan Katar'da dünyanın birçok bölgesindeki telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri hizmetleriyle öne çıkan global sistem entegratörü Mikrolink, ana yükleniciler arasında çalışmalarını sürdürüyor.

Katar'ın başkenti Doha'da şirketi bulunan Mikrolink, ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın 3 farklı kıtasında verdiği hizmetlerle dikkat çekiyor. Katar'da 4 yıla yakın süredir telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri çözümleri üreten şirket, dünya kupası gibi önemli bir organizasyonda da çalışmalarına son hızla devam ediyor. Turnuva boyunca dünyanın hemen hemen her yerinden milyonlarca insanı ağırlayacak olan Katar'da, iletişimin sağlanması ve var olan sistemlerin kalitesinin artması için Mikrolink etkin rol üstleniyor. 5G Smart Pole, Bina İçi Kapsama, Sabit ve Mobil Baz İstasyonu gibi telekomünikasyon çözümleri sunan şirket, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yüksek verimli ve kaliteli iletişimin sağlanması için en ileri teknolojileri uyguluyor.

'ULUSLARARASI STANDARTLARDAKİ HİZMETLERİMİZİ KATAR'DA SUNUYORUZ'

Ülkede faaliyet gösteren her iki GSM operatörüyle de iş birliği yaparak kesintisiz iletişimin sağlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Mikrolink Genel Müdür Yardımcısı Doğan Eraslan, şunları kaydetti:

"2018 yılında Rusya'da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan ve dijital ortamlardan yaklaşık 3 milyar 572 milyon kişi takip etmişti. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının izlemesi beklenen turnuvayı Katar'da canlı izlemek için gelecek turist sayısının ise 1,5 milyondan fazla olması bekleniyor. Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı ülkenin yarı nüfusu kadar turist gelmesi beklenirken GSM operatörleri de iletişimde kalite ve kesintisizliğin sağlanması için hazırlıklar yapıyor. Katar, Mikrolink'in Orta Doğuda yaptığı çalışmaların amiral gemisi. Güçlü ekonomisi, modern yapısı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na özel ciddi bir yatırım da yaptı. Biz de sunduğumuz telekomünikasyon çözümleriyle, turnuva sırasında ülkedeki yüzde 50 oranında artacak insan popülasyonuna kesintisiz iletişim çözümleri sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda dünyanın birçok ülkesinde uyguladığımız uluslararası standartlardaki hizmetlerimizi Katar'da sunuyor hem Dünya Kupası boyunca hem de sonrasında ülkedeki iletişim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için çalışıyoruz."

32 ülke milli takımının yer aldığı son dünya kupası olacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası, 28 gün sürecek ve dünyanın birçok ülkesinden futbolseverleri ağırlayacak.