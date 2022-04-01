2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi - Son Dakika

Katar 'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda gruplar, Katar'ın başkenti Doha 'da gerçekleşen kura çekimi sonrasında belli oldu. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı elde ettiği turnuvada mücadele edecek olan son 3 takım, Play-Off maçlarının sonrasında belli olacak.Kura çekiminın ardından Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde oluştu: A GRUBU: Katar, Hollanda Senegal , EkvadorB GRUBU: İngiltere, ABD, İran , Galler/İskoçya-UkraynaC GRUBU: Arjantin , Meksika, Polonya , Suudi ArabistanD GRUBU: Fransa Tunus , Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-AvustralyaE GRUBU: İspanya Japonya , Kosta Rika/Yeni ZelandaF GRUBU: Belçika Fas , KanadaG GRUBU: Brezilya Sırbistan , KamerunH GRUBU: Portekiz Güney Kore , Gana2022 DÜNYA KUPASI'NIN AÇILIŞ MAÇI: KATAR-EKVADOR

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı da netleşti. Buna göre, organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar, 21 Kasım'da 60 bin kişi kapasiteli Al Bayt Stadı'nda Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

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