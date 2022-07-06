Zeytinburnu Buz Pisti'nde düzenlenen şampiyonada altın madalya maçında İspanya ile Büyük Britanya , bronz madalya maçında ise Hollanda ile Avustralya karşılaştı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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