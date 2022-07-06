2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

06.07.2022 00:12
2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasmanda İspanya şampiyon oldu.

2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasmanda İspanya şampiyon oldu.

Zeytinburnu Buz Pisti'nde düzenlenen şampiyonada altın madalya maçında İspanya ile Büyük Britanya, bronz madalya maçında ise Hollanda ile Avustralya karşılaştı.

Günün ilk maçında Hollanda'yı 2-1 yenen Avustralya bronz madalya kazandı. Altın madalya karşılaşmasında ise İspanya, Büyük Britanya'yı 3-1 mağlup etti.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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