Pekin 2022'de Ayşenur Duman 87'nci, Özlem Ceren Dursun 92'nci oldu

Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar kayaklı koşuda 10 kilometre klasik yarışları yapıldı. Milli sporcular Ayşenur Duman 87'nci, Özlem Ceren Dursun 92'nci oldu.

Cangciakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 98 sporcunun katıldığı yarışta Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Ayşenur, 37.36.7'lik derece elde ederken, Özlem Ceren ise 39.17.6'lık derece ile yarışı tamamladı. Norveçli sporcu Therese Johaug, 28.06.3'lük derecesiyle ilk sırada yer alıp altın madalyayı kazandı. Gümüş madalyayı Finlandiya'dan Kerttu Niskanen 28.06.7 derecesi ile, bronz madalyayı ise aynı ülkeden Krista Parmakoski 28.37.8 ile aldı.