2024 Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası Fransa'da Başlıyor

2024 Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, 5-10 Mart tarihlerinde başkent Paris'te düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi paralimpik eskrimciler Hakan Akkaya, Elke Lale van Achterberg ve Şenay Güner temsil edecek.
Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Elke Lale, epe B kategoride piste çıkacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak güncellendi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maçın başlangıç saati önceden planlanan 21.00'den 21.30'a değiştirildi.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, Karadeniz'in ilk ampute futbol sahasının ilçeye kazandırılacağını söyledi. Sporun birleştirici gücünü kullanarak toplumsal katılımı artırmayı ve engellilere yönelik spor imkanlarını genişletmeyi amaçlayan projenin ilçe stadının yanında 2025 yılına kadar hizmete sunulması planlanıyor.
TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçının başlama saatinin 21.00'den 21.30'a alındığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinin güncellendiğini duyurdu. Maç, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Darmstadt 98, sahasında Augsburg'a 6-0 mağlup oldu ve ligin son sırasına demir attı. Yenilgi sonrası çılgına dönen bir Darmstadt 98 amigosu sahaya girerek tüm takımı azarladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu RAMS Park'ta konuk etti. İmamoğlu ve Özbek, İstanbul'un spor kulüpleriyle iletişim halinde olduklarını ve olimpiyatları kazandırma sürecine önem verdiklerini belirtti.
Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor, deplasmanda Irlıganlıspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ilk yarısı berabere sonuçlanırken, Muğlaspor 87. dakikada Batuhan Dinçer Yokuş'un golüyle öne geçti. Yine Yokuş'un 90. dakikada attığı golle üstünlüğünü koruyan Muğlaspor, 90+3'te Irlıganlıspor'un penaltı golüne engel olamadı. Ancak müsabakanın sonunda Muğlaspor, 2-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un puan kaybettiği haftada hata yapmayan Göztepe, puan farkını 7'ye çıkartarak Süper Lig için önemli bir avantaja imza attı. Göztepe, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 52'ye çıkardı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın daha sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ve ligde kalan maçlarda daha iyi oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Hatay'da konteyner kentte kalan depremzede kız çocukları arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklendi. 10-14 yaş aralığındaki 150'nin üzerinde kız çocuğunun katıldığı turnuva, Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada oynandı. Turnuva, 9 Mart'ta final maçlarıyla sona erecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, etkinliğin açılışında, psikososyal destek çalışmaları kapsamında erkek çocukları için yapılan moral turnuvasının ardından kız çocukları için de düzenlendiğini belirtti. Yıldırım, konteyner kentteki çocukların spor yapabilmeleri ve moral bulabilmeleri için futbol sahasını kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.
CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Autoshow26 ve Motoshow Kulübü üyeleriyle buluşarak Yenikent Mahallesi'ne motokros alanı yapacaklarını açıkladı. Ünlüce, Eskişehir'deki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek kentin renkliliğine vurgu yaptı ve projelerinin sosyal ve adil bir kent oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Etkinliğe CHP milletvekilleri ve il başkanı da katıldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor, 6 Mart Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe Parolapara ile karşılaşacak. Takımın başantrenörü Aykut Lale, maç öncesi hazırlıkların tamamlandığını ve eksik oyuncu bulunmadığını belirtti. Lale, son 2 haftadır kazandıklarını ve ligde kalmayı garantilediklerini söyleyerek, Fenerbahçe karşısında da galibiyet alarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini vurguladı. Taraftar desteğini de önemli gördüklerini ifade etti.
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