2026 Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu

14.03.2026 11:09
Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu, iki gün sürecek Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu'nda Çanakkale'de bulunan tarihi anıta yolculuğun başladığını söyledi.

Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden startı verilen yarışla ilgili TBF İstanbul İl Temsilcisi Ensar Efendioğlu ile para bisikletçi Dilara Başaran, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde bisiklet antrenörlüğü de yapan Ensar Efendioğlu, "Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Büyükçekmece Belediyesi'nin bünyesinde 12'ncisini düzenlediğimiz bisiklet etkinliğimizde bir araya geldik. 5'i paralimpik 50 sporcuyla parkur bizleri bekliyor. Birinci gün Keşan'a kadar 190 kilometre pedal çevireceğiz. İkinci günü de Keşan'dan Çanakkale Köprüsü'nü geçerek Çanakkale merkezde o tarihi anıta ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda yer aldığı için çok heyecanlı olduğunu aktaran 28 yaşındaki Dilara Başaran, "Türkiye'deki ilk kadın bisiklet sporcusuyum. Yaklaşık 1-1,5 yıllık lisanslı bisikletçiyim. Etkinlikte bizlere yer verdikleri ve bizleri teşvik ettikleri için çok mutluyum. İnşallah devamı da gelir. Bu sporu bilmeden, görmeden önce tekerlekli sandalyedeyken bir şeyleri başarabileceğimi asla düşünmüyordum. Ne zaman ki bu bisikletin üstüne oturdum ve sürmeye başladım, o zaman mümkün olmayacak her şeyin gerçekten mümkün olabileceğine inandım. Bütün engelli arkadaşların da bisiklete başlamasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Dilara, bisikletiyle ilgili soruya ise " Özel yapım bisikletim İtalya'dan geldi. Türkiye'de henüz bu bisikletin üretimi yok ama mutlaka ilerleyen süreçlerde bisikletin üretileceğine inanıyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu
Yargıtay’a 8 yeni üye seçildi Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi

10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:52
Netanyahu öldü mü İddiaları güçlendiren görüntü
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
09:38
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu
Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu
08:51
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
