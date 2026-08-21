2026 Dünya Badminton Şampiyonası'nda Türk Sporcular Elendi
Türkiye'yi temsil eden milli badmintoncular, Yeni Delhi'deki şampiyona sonrası turnuvadan elendi.
2026 Dünya Badminton Şampiyonası'na katılan milli sporcular, rakiplerine yenilerek elendi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti.
Çift kadınlar kategorisinde yarışan Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ve Yasemen Bektaş-Sinem Yıldız ikilileri, 2. tura yükseldi. Sonraki turda Bengisu ile Nazlıcan Malezya'dan Pearly Tan-Thinaah Muralitharan (5 numaralı seribaşı), Yasemen ile Sinem de Endonezya'dan Febriana Dwipuji Kusuma-Meilysa Trias Puspitasari (13) çiftine 2-0 yenilerek elendi.
Karışık çiftlerde ilk turdaki rakiplerini geçen Yasemen Bektaş ile Emre Sönmez, Endonezya'dan Nita Violina Marwah-Amri Syahnawi'ye karşı oynadıkları 2. tur maçını 2-0 kaybetti.
Tek kadınlarda korta çıkan Neslihan Arın, Taylandlı Ratchanok Intanon'a (7) 2-0, Özge Bayrak Bağcı ise Japon Nozomi Okuhara'ya (11) 2-1 mağlup olarak turnuvaya ilk turda veda etti.
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