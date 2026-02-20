2026 Kış Olimpiyatları'nda 8 Branşta Madalya Heyecanı - Son Dakika
2026 Kış Olimpiyatları'nda 8 Branşta Madalya Heyecanı

20.02.2026 09:24
Yarın, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8 farklı branşta 12 madalya dağıtılacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 8 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'daki oyunların 15. gününde biatlon, bobsled, kayaklı koşu, curling, serbest stil kayak, buz hokeyi, dağ kayağı ve sürat pateni branşlarında 12 madalya müsabakası yapılacak.

Biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış, kadınlar ikili bobsled, kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik, curling erkekler final ve kadınlar üçüncülük maçları, serbest stil kayak karışık takım aerials, erkekler kayak kros, kadınlar halfpipe, buz hokeyi erkekler üçüncülük karşılaşması, dağ kayağı karışık bayrak, sürat pateni erkekler ve kadınlar toplu çıkış kategorilerinde madalyalar dağıtılacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.00 Kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

13.45 Serbest stil kayak karışık takım aerials (Livigno Kar Park)

15.15 Serbest stil kayak erkekler kayak kros (Livigno Kar Park)

15.30 Dağ kayağı karışık bayrak (Stelvio Kayak Merkezi)

16.05 Curling kadınlar üçüncülük maçı (Cortina Curling Olimpiyat Stadı)

16.15 Biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış (Anterselva Biatlon Arena)

18.40 Sürat pateni erkekler toplu çıkış (Milano Sürat Pateni Stadı)

19.15 Sürat pateni kadınlar toplu çıkış (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.05 Curling erkekler final maçı (Cortina Curling Olimpiyat Stadı)

22.28 Serbest stil kayak kadınlar halfpipe (Livigno Kar Park)

22.40 Buz hokeyi erkekler üçüncülük maçı (Milano Santagiulia Arena)

23.05 Kadınlar ikili bobsled (Cortina Kayak Merkezi)

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Etkinlikler, Milano, Spor, Son Dakika

