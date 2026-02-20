2026 Kupa Voley Çeyrek Final Programı Açıklandı

Voleybolda 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmaları programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları, 2-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda maç programı şöyle:
2 Mart:
17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Göztepe (Eczacıbaşı)
3 Mart:
20.00 Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo (TVF Burhan Felek Vestel)
4 Mart:
17.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank)
20.00 Galatasaray Daikin-Kuzeyboru (TVF Burhan Felek Vestel)
