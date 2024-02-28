2027 Dünya Atletizm Şampiyonası Pekin'de düzenlenecek - Son Dakika
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2027 Dünya Atletizm Şampiyonası Pekin'de düzenlenecek

Çin'in başkenti Pekin, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Karar, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde Glasgow'da düzenlenen Dünya Atletizm Konseyi toplantısında alındı. Çin ayrıca gelecek yıl Nanjing'de Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak. Son şampiyona Budapeşte'de düzenlenirken, 2025'teki organizasyon ise Tokyo'da gerçekleştirilecek.

28.02.2024 23:09
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Çin'in başkenti Pekin'in, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Karar, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (1-3 Mart) öncesinde Glasgow'da düzenlenen 234. Dünya Atletizm Konseyi toplantısında alındı.

Çin ayrıca gelecek yıl Nanjing'de Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sonuncusu geçen ağustos ayında Budapeşte'de düzenlendi ve 2025'teki organizasyona ise Japonya'nın başkenti Tokyo ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası Pekin'de düzenlenecek - Son Dakika
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