Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 109-75 mağlup etti.
Ligde 27. haftanın ardından 23 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol, averajla liderliğini sürdürdü.
Çayırova Belediyespor ise averajla ikinci sırada yer aldı.
Son Dakika › Spor › 27. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?