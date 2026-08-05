3. Lig İlk Hafta Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
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3. Lig İlk Hafta Maç Programı Açıklandı

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2026-2027 sezonu 3. Lig açılış haftası maç programı 6 Eylül Pazar günü başlayacak.

Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Eylül Pazar günü başlayacak ligin açılış haftasındaki program şöyle:

1. Grup

16.30 Amasyaspor-Gölcükspor

16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor

17.00 Yalova FK 77-Tokat Belediyespor

17.00 Beykoz Anadoluspor-Küçükçekmece Sinopspor

17.00 İnkılap Futbol-Zonguldakspor

17.00 Galataspor-Pazarspor

17.00 Silivrispor-Beykoz İshaklıspor

19.00 Karabük İdmanyurdu-Bulvarspor

19.00 Orduspor 1967-Düzcespor

2. Grup

16.30 Etimesgutspor-Karşıyaka

16.30 Kepezspor-Eskişehir Anadoluspor

16.30 1922 Akşehirspor-Bursa Nilüfer Futbol

17.00 Bursa Yıldırımspor-Söke 1970 Spor

17.00 Bigaspor-Uşakspor

19.00 Balıkesirspor-Bucaspor 1928

19.00 Eskişehirspor-Alanya 1221 Futbol

19.00 Tire 2021 FK-Ayvalıkgücü Belediyespor

19.00 Altay-Denizli İdmanyurdu 1959

3. Grup

16.00 Yeni Malatyaspor-Karaman FK

16.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor

16.00 Ağrı 1970 Spor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol

16.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor

16.00 Osmaniyespor-Yaz Sigorta Adaletgücü

16.30 Adanaspor-Niğde Belediyespor

16.30 Kırıkkalespor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

19.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırşehir Futbol

Kaynak: AA

Eylül, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. Lig İlk Hafta Maç Programı Açıklandı - Son Dakika

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