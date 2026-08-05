3. Lig İlk Hafta Maç Programı Açıklandı
2026-2027 sezonu 3. Lig açılış haftası maç programı 6 Eylül Pazar günü başlayacak.
Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Eylül Pazar günü başlayacak ligin açılış haftasındaki program şöyle:
1. Grup
16.30 Amasyaspor-Gölcükspor
16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor
17.00 Yalova FK 77-Tokat Belediyespor
17.00 Beykoz Anadoluspor-Küçükçekmece Sinopspor
17.00 İnkılap Futbol-Zonguldakspor
17.00 Galataspor-Pazarspor
17.00 Silivrispor-Beykoz İshaklıspor
19.00 Karabük İdmanyurdu-Bulvarspor
19.00 Orduspor 1967-Düzcespor
2. Grup
16.30 Etimesgutspor-Karşıyaka
16.30 Kepezspor-Eskişehir Anadoluspor
16.30 1922 Akşehirspor-Bursa Nilüfer Futbol
17.00 Bursa Yıldırımspor-Söke 1970 Spor
17.00 Bigaspor-Uşakspor
19.00 Balıkesirspor-Bucaspor 1928
19.00 Eskişehirspor-Alanya 1221 Futbol
19.00 Tire 2021 FK-Ayvalıkgücü Belediyespor
19.00 Altay-Denizli İdmanyurdu 1959
3. Grup
16.00 Yeni Malatyaspor-Karaman FK
16.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor
16.00 Ağrı 1970 Spor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol
16.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor
16.00 Osmaniyespor-Yaz Sigorta Adaletgücü
16.30 Adanaspor-Niğde Belediyespor
16.30 Kırıkkalespor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor
19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
19.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırşehir Futbol
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