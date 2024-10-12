3. Lig Maçları Yarın

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Karşıyaka'ya 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Bornova 1877 yarın evinde Düzcespor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda 14.00'te düşme hattındaki Beykoz İshaklıspor'u konuk edecek. Play-Off hattındaki Balıkesirspor, deplasmanda aynı saatte Amasyaspor FK ile rakip olacak. Son sıradaki Tire 2021 FK, 14.30'da Mazıdağı Fosfatspor'la karşılaşacak. Lider Uşakspor, 15.30'da İnegöl Kafkasspor'la kozlarını paylaşacak.

3'üncü Grup'ta zirvenin 2 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan 9 puanlı Aliağa Futbol, yeni teknik direktörü Mesut Toros önderliğindeki ilk maçında 14.00'te Pazarspor'u ağırlayacak. Zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, 15.00'te Osmaniyespor FK'yı misafir edecek. Efeler 09 SFK, 15.30'da Çorluspor 1947 ile karşı karşıya gelecek. 4'üncü Grup'ta 4 haftadır kazanamayan Denizlispor, 14.30'da Ağrı 1970 deplasmanında çıkış arayacak. Ligin dibine demir atan Turgutlu 1984, aynı saatte yeni teknik direktörü Eray Gülay önderliğinde Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanında ter dökecek. İzmir Çoruhlu FK ise 15.30'da Bursa Nilüferspor'la karşılaşacak.