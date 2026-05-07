3. Lig Play-Off Rövanş Mücadeleleri Yarın

Futbolda Nesine 3. Lig play-off 2. tur rövanş mücadeleleri yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre maçların programı şöyle:
16.00 Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor (General Basri Saran)
20.00 Erciyes 38-Malatya Yeşilyurtspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 52 Orduspor FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor (19 Eylül)
20.00 Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Prof. Dr. Fethi Heper)
Rövanş mücadelelerinin ardından tur atlayan ekipler, finale yükselecek. 1. Grup'un play-off finalisti, 2. Grup'un play-off finalistiyle 16 Mayıs Cumartesi günü, 3. Grup'un play-off finalisti ise 4. Grup'un play-off finalistiyle 17 Mayıs Pazar günü tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.
