34. Ahmet Cömert Boks Turnuvası Sona Erdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

34. Ahmet Cömert Boks Turnuvası Sona Erdi

06.04.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turnuvada Özbekistan birinci, Türkiye ise 23 madalya ile üçüncü oldu. 186 sporcu mücadele etti.

34. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası tamamlandı.

Bağcılar'daki Complex İstanbul'da gerçekleştirilen turnuvada 14 ülkeden 186 sporcu mücadele etti.

Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda Özbekistan ilk sırayı alırken, Ukrayna ikinciliği elde etti. Şampiyonada 3 altın, 6 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda üçüncü oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, yaptığı açıklamada, turnuvanın muhteşem anlara ve kıyasıya müsabakalara sahne olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un ev sahipliğinde Avustralya'dan İrlanda'ya, Özbekistan'dan Kazakistan'a kadar geniş bir coğrafyadan 186 sporcuyu profesyonel standartlarda ağırlamanın gururunu yaşadık. Ringdeki rekabet kadar organizasyonun işleyişi ve misafirperverliğimiz de katılımcı ülkeler tarafından takdirle karşılandı. Turnuvada Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'yı ağırlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadık. Ayrıca Dünya Boks Birliği Kurucu Başkanı Boris van der Vorst'un destekleri ve övgü dolu sözleri bizlere büyük bir gurur yaşattı. Böylesine kıymetli turnuvaları, boks camiamızla buluşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Özbekistan, Türkiye, Turnuva, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:33:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.