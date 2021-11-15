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38. Kocaeli Rallisi sona erdi - Son Dakika

38. Kocaeli Rallisi sona erdi

15.11.2021 11:54
38. Kocaeli Rallisi sona erdi

Adrenalin dolu yarışlara ev sahipliği yapan 38. Kocaeli Rallisi ödül töreniyle son buldu.

Adrenalin dolu yarışlara ev sahipliği yapan 38. Kocaeli Rallisi ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan, ilk olarak 1970 yılında yapılan Kocaeli Rallisi, bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlendi. Güçlü otomobillerin kıyasıya yarıştığı iki günde, sporcular Türkiye'nin en iyi pilotu olmak için tüm yeteneklerini sergilerken, izleyenler de birbirinden güzel araçları yakından görme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı katkılarıyla Kocaeli'nin İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisinde 4 etapta koşulan yarış büyük bir heyecana sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce vatandaşların yarışları takip edebilmesi için izleme noktaları oluşturuldu. İki gün boyunca nefesleri kesen Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. ayağı olan Kocaeli Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin liderliğiyle sona erdi. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin ikinci sırada tamamladığı rallinin üçüncülük basamağında ise aynı takımdan İtalyan ekip Tullio Versace-Eneo Giatti yer aldı.

Ödül töreni gerçekleşti

Kocaeli rallisinin finiş seremonisi ve ödül töreni yapıldı. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın yanı sıra TOSFED Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli, Kocaeli Otomobil Sporları Derneği Başkanı Ceyhun Yalçın, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarış tutkunları ralli pilotlarına tezahüratlarda bulunarak, kazananları tebrik etti. Sporcular da vatandaşlara araçlarının içinden el sallayarak karşılık verdi.

Dereceye giren sporculara kupa

Rallide 2 çeker klasmanında Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan, gençler klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Hasbay-Burak Erdener birincilikleri paylaşan isimler oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, TOSFED Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli ve KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın ile yetkililer, dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti.

"Toplamda 304,06 kilometrelik bir yol kat ettiler"

Yarışmaya katılan sporcuları tebrik eden Yaşar Çakmak, "Kocaeli Rallisi'ni vatandaşlarla buluşturduk. Sporcular Kocaeli'mizin köylerinde 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik bir yol kat etti. Toplamda 70 sporcumuz direksiyon başına geçti. Gelecek yıl ve sonraki yıllarda Kocaeli Rallisi daha da geniş bir katılımla yapılacak. Hem parkur fazlalığı hem de katılımcılar inşallah daha çok olacak. Yapacağımız çalışmalarla coğrafi olarak da otomobil sporlarına oldukça elverişli olan Kocaeli'mizi Başkanımız Tahir Büyükakın'ın spor kenti Kocaeli vizyonuyla Türkiye'de otomobil sporlarının merkezi ve ralli tutkunlarının buluşma noktası haline getireceğiz" dedi. - KOCAELİ

38. Kocaeli Rallisi sona erdi
38. Kocaeli Rallisi sona erdi
38. Kocaeli Rallisi sona erdi
38. Kocaeli Rallisi sona erdi
38. Kocaeli Rallisi sona erdi
38. Kocaeli Rallisi sona erdi

Otomobil, Türkiye, Kocaeli, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 38. Kocaeli Rallisi sona erdi - Son Dakika Spor


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