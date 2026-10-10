4 golleri ofsayt nedeniyle iptal! Bayern Münih, Augsburg'a takıldı - Son Dakika
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4 golleri ofsayt nedeniyle iptal! Bayern Münih, Augsburg'a takıldı

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4 golleri ofsayt nedeniyle iptal! Bayern Münih, Augsburg\'a takıldı
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Bayern Münih, Bavyera derbisinde Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip Bayern Münih'in maçtaki 4 golü, ofsayt nedeniyle iptal oldu.

Bundesliga'nın 5. haftasındaki Bavyera derbisinde Augsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

4 GOL VAR, KAZANAN YOK

Ev sahibi Augsburg, Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in büyük hatası sonrası Robin Fellhauer'in 5. saniyede attığı golle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı.  Bayern Münih, 55. dakikada Ismail Saibari ile skora denge getirdi. Augsburg, 64. dakikada Rodrigo Ribeiro ile yeniden öne geçse de Bayern Münih, 80. dakikada Nathaniel Brown ile yeniden eşitliği yakaladı.

GOLLER OFSAYT NEDENİYLE İPTAL

Konuk ekip Bayern Münih'in maçta bulduğu 4 gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih'in puanını 11'e, Augsburg ise 8'e yükseltti. 

İnanılmaz! Bayern Münih, 5. saniyede gol yediİnanılmaz! Bayern Münih, 5. saniyede gol yedi
Bayern MünihBundesligaAugsburgBavyeraFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 4 golleri ofsayt nedeniyle iptal! Bayern Münih, Augsburg'a takıldı - Son Dakika
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