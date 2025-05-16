4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu 18 Mayıs’ta Yerli ve Yabancı Sporcuları Ağırlayacak - Son Dakika
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Spor

4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu 18 Mayıs’ta Yerli ve Yabancı Sporcuları Ağırlayacak

4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu 18 Mayıs’ta Yerli ve Yabancı Sporcuları Ağırlayacak

Konya'da gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu, 18 Mayıs'ta düzenlenecek. Farklı kategorilerdeki yarışlara katılım sağlanacak ve elde edilen gelir çeşitli destek vakıflarına aktarılacak.

16.05.2025 16:23  Güncelleme: 16:25
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Sporseverlerin ilgiyle beklediği 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda sporseveri bir araya getirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl dördüncüsü yapılacak maratonun Türkiye'nin önemli spor organizasyonlarından birisi olmaya aday olduğunu hatırlattı. Sporun ve dostluğun buluştuğu bu önemli organizasyonda, hem profesyonel koşucular hem de amatör sporcuların parkurda ter dökeceğini ifade eden Başkan Altay, tüm sporseverleri 18 Mayıs'ta düzenlenecek bu büyük heyecana ortak olmaya davet etti.

Maraton 3 kategoride yapılacak

Konya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri arasında gerçekleşecek 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu; 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek. 18 Mayıs Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi önünden startı verilecek 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu için sporcular 08.00'da alanda hazır bulunacak. 09.00'da 21 kilometre ve 10 kilometre yarışının startı verilecek. Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndan başlayacak Halk Koşusunun startı ise 13.30'da verilecek. 21 kilometre TRT Yıldız kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Sporculara kit dağıtımı yapılacak

Yarı Maratona katılacak sporculara kit dağıtımları Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu katılımcıları için kit dağıtım işlemi 17 Mayıs Cumartesi günü 09.00-20.00 saatleri arasında yapılacak. Maratonda elde edilecek gelir Selçuklu Otizimli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ne aktarılacak. Sporseverler, maratonla ilgili ayrıntılı bilgiye ve kayıt formuna "konyayarimaraton.com" adresinden ulaşabiliyor. 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu, 18 Mayıs tarihinde, 37 ülke ve 65 şehirden toplam 15 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. 5 bin sporcunun katılacağı 21K Yarı Maraton ve 10K Koşusu, Mevlana Kültür Merkezi önünden start alacak. 10 bin kişinin katılım göstereceği Halk Koşusu ise Kılıçarslan Kent Meydanı'ndan başlayacak. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu 18 Mayıs’ta Yerli ve Yabancı Sporcuları Ağırlayacak - Son Dakika

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