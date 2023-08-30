Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray'dan ilk paylaşım: Ait olduğumuz yerdeyiz - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray'dan ilk paylaşım: Ait olduğumuz yerdeyiz

Şampiyonlar Ligi\'ne katılan Galatasaray\'dan ilk paylaşım: Ait olduğumuz yerdeyiz
Son Güncelleme: 30.08.2023 01:24

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesabından, ''Ait olduğumuz yerdeyiz'' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

4 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray, Molde maçı sonrası, "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

"AİT OLDUĞUMUZ YERDEYİZ"

Sarı-kırmızılılar, Molde'yi eleyip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın paylaşımında, geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'nde atılan goller kullanıldı ve "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadeleri kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın o gönderisi;

4 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray'dan ilk paylaşım: Ait olduğumuz yerdeyiz

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray'dan ilk paylaşım: Ait olduğumuz yerdeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray'dan ilk paylaşım: Ait olduğumuz yerdeyiz - Son Dakika
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