40 yaşındaki Santi Cazorla, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı - Son Dakika
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40 yaşındaki Santi Cazorla, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı

40 yaşındaki Santi Cazorla, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga\'ya çıkardı
22.06.2025 16:13
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40 yaşındaki İspanyol futbolcu Santi Cazorla, altyapısından yetiştiği çocukluk aşkı Real Oviedo'yu 24 yıl sonra LaLiga'ya taşıdı.

İspanya 2. Ligi play-off finalinde Real Oviedo, Mirandes'i 3-1 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra La Liga'ya yükseldi.

40 YAŞINDA TARİH YAZAN ADAM CAZORLA

Finalin ilk maçını 1-0 kazanan Mirandes ikinci karşılaşmada geriye düştü. Real Oviedo, Santi Cazorla'nın 39. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. Ev sahibi ekip, Ilyas Chaira'nın 52'deki golüyle farkı ikiye çıkarırken Mirandes 74'te Sergio Postigo ile skoru 2-1 yaptı. Normal süre bu skorla tamamlandı ve uzatmaya geçildi.

Maçın uzatmalarında Real Oviedo, 103'te Francisco Portillo Soler'in golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Oviedo'da 119. dakikada David Costas kırmızı kart gördü. 120 dakika 3-1 tamamlandı ve Real Oviedo, La Liga'ya yükselen son takım oldu.

24 YIL ARADAN SONRA LA LIGA'YA ÇIKTILAR

İspanya'da sezonu Levante ve Elche'nin ardında üçüncü sırada bitiren Real Oviedo 24 yıl sonra La Liga'ya döndü. En son 2000-2001 sezonunda yer alan Real Oviedo, o sezonu 18. sırada tamamlayıp küme düşmüştü. Real Oviedo, ikinci ligden sonra birkaç sezon üçüncü ligde de mücadele etti.

SANTI CAZORLA'NIN RÜYASA GERÇEK OLDU

İspanyol futbolunun en önemli isimlerinden Santi Cazorla, altyapısından yetiştiği Real Oviedo'nun yeniden La Liga'ya çıktığı sezonun mimarlarından biri oldu.

Real Oviedo'nun yaşadığı mali zorluklar nedeniyle 2003 yılında takımdan ayrılmak zorunda kalan Cazorla, 2023'te geri döndü. Cazorla daha önce verdiği bir röportajda Real Oviedo'nun kendisine iyi bir yıllık ücret teklif ettiğini ancak bunu kabul etmediğini ve maaş almadan oynayabileceğini açıklamıştı.

Ancak La Liga kuralları gereği buna izin verilmediği için Oviedo'nun Cazorla'ya asgari ödeme tutarı olan 90 bin Euro'yu vermesi kararlaştırıldı. Ek olarak Cazorla'nın formalarının satışının elde edilen gelirin yüzde 10'luk kısmı da akademiye harcanması karşılığında anlaşma sağlandı.

İspanyol futbolcu röportajında, "Neyse ki başarılı bir kariyerim oldu, istediğim son şey kulübüm için bir yük olmaktı. Bu koşullardan memnunum, bedavaya oynarım ama kurallara uymak zorundayız. Çocukken oynamayı hayal ettiğim Oviedo'ya geri dönmek uzun zamandır aklımdaydı. Şimdi geri döndüm ve elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Santi Cazorla bu sezon 35 maçta süre alırken 5 gol ve 5 asistle oynadı.

Santi Cazorla, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 40 yaşındaki Santi Cazorla, çocukluk aşkını 24 yıl sonra La Liga'ya çıkardı - Son Dakika

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