43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, İmranlıspor'a transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, İmranlıspor'a transfer oldu

43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, İmranlıspor\'a transfer oldu

Amatör lig ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, Cumhuriyet Üniversitesi ile oynayacakları maçı kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Yattara, genç futbolculara umut olmak istediğini ve amatörden yetişen futbolcuların profesyonel olmasını görmek istediğini belirtti. İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ise Yattara'nın bugün ilk maçına çıkacağını ve takıma büyük fayda sağladığını ifade etti.

25.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amatör lig ekiplerinden İmranlı spor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, Cumhuriyet Üniversitesi ile oynayacakları maçı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın konakladığı otelde açıklamalarda bulunan Yattara, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlerle futbol oynamanın bir hayali olduğunu aktaran Yattara, "Profesyonel ve amatör futbolcunun birlikte oynaması güzel bir şey. Bugün benimle beraber oynamaları belki onlara umut olacak, çok mutluyum." dedi.

Tüm futbolcular gibi kendisinin de amatörden yetiştiğine dikkati çeken Yattara, "Efsane olmak istiyorum. Sırada genç futbolcular var. İnşallah bu futbolcular da bir gün profesyonel olacak, bunu görmek istiyorum. Görünce mutlu olacağım." diye konuştu.

Yattara, Cumhuriyet Üniversitesi ile oynayacakları maçta forma giymek istediğini belirterek, "Takımımıza hem sahada hem de saha dışında destek olacağım. Arkadaşlarımın yanında olacağım ve inşallah maçı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ise Yattara'nın bugün ilk maçına çıkacağını dile getirdi.

Yattara'yı takıma getirmek için verdikleri sözü tuttuklarını belirten Avcı, "Kamuoyu bir beklentideydi. İmranlıspor olarak bunu başardık. Yattara'nın, amatör spor kulüplerine destek olması açısından çok faydası oldu." dedi.

Avcı, şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturdukları için mutlu olduklarını sözleri ekledi.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, İmranlıspor'a transfer oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 15:41:10. #1.12#
SON DAKİKA: 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, İmranlıspor'a transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement