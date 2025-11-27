5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dünyaya gelen 5 kardeş, Türkiye'nin farklı illeri ve liglerindeki 5 profesyonel futbol takımında malzemecilik yapıyor. Özdemir kardeşlerin bu mesleği yapmalarına öncülük eden isim, kardeşlerden İzzet Özdemir. Özdemir, Turgutluspor'da 1990 yılında takımın malzemecisi olarak işe başladı. İzzet Özdemir daha sonra kardeşleri Orhan (42), Fatih (43), Metin (36) ve Akif'e (50) mesleği öğreterek, çeşitli kulüplerde çalışmalarına yardımcı oldu.

İLK TECRÜBELER TURGUTLUSPOR'DA

Özdemir kardeşlerin meslekteki ortak noktaları, eski adı Turgutluspor olan, şu anda isim değişikliğiyle bölgesel amatör ligde yer alan '7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.' oldu. 5 kardeşin tamamı mesleklerine bu kulüpte başladı. Mesleğe ilk adımı burada atan İzzet Özdemir, son 4 yıldır Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş A takımında malzemecilik yapıyor. Özdemir, malzemecilik mesleğini 3 kardeşi ve ağabeyine de öğretti.

BAYRAKLAR DEVREDİLDİ

İzzet Özdemir'in 1997 yılında başka bir takıma gitmesinin ardından Turgutluspor'da bayrağı, hep başka bir kardeş devraldı. Özdemir'in ardından sırasıyla Orhan, Fatih, Metin ve Akif Özdemir görevi devraldı. Fatih Özdemir, 2002 yılında Turgutlu'da başladığı mesleğinin son 14 yılını Altınordu'da geçirdi. 2005 yılında yine Turgutluspor'da mesleğe adım atan Metin Özdemir, 10 yıl ağabeyi Fatih ile birlikte Altınordu'da görev aldıktan sonra İzmir ekibi Aliağa FK'da devam ediyor. Özdemir kardeşlerin en büyüğü Akif Özdemir ise 2006 yılında Turgutluspor'da başladığı malzemecilik görevini aynı takımda sürdürüyor. Kardeşlerden Beşiktaş'ta malzemecilik yapan İzzet ile Antalyaspor'da malzemecilik yapan Orhan, son olarak iki takımın Antalya'da oynadığı maçta rakip olurken; birbirlerini görmenin mutluluğunu yaşadı.

İZZET ÖZDEMİR: KARDEŞLERİM HEP YANIMDA BAŞLADI

Beşiktaş'ta malzeme sorumlusu olarak görev yapan İzzet Özdemir, "Bu işe, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başladım. 27-28 seneye yakın orada çalıştım, 4 senedir de Beşiktaş'tayım. Kardeşlerim de hep benim yanımda başladı. Sonra sırasıyla Orhan Antalyaspor'a gitti, Fatih Altınordu'ya gitti, Metin Karagümrük'e gitti, şimdi Aliağa'ya geçti. Akif de Turgutlu'da çalışıyor" diye konuştu.

'ANNEM BAZEN KIZIYOR'

Aynı işi yapmalarına rağmen ayrı şehirlerde olmanın zor yanları olduğuna değinen Özdemir, "Biraz da kötü tarafı, birbirimizden uzaklaştık. Sık sık bir araya gelemiyoruz, işin kötü tarafı bu. Ama güzel tarafı da aynı işi yapmak. Hepsini ben yetiştirdim. Bazen kendime soruyorum; hata mı yaptım doğru mu yaptım diye. Ama çalıştıkları yerlerde tutunmaları, aldığım iyi referanslar beni mutlu ediyor. Annem bazen kızıyor; 'Ne güzel işleriniz vardı, şimdi hepiniz ayrı yerlerdesiniz' diye" dedi.

ORHAN ÖZDEMİR: YILLARCA BERABER ÇALIŞTIK, ŞİMDİ RAKİBİZ

Antalyaspor'da görev yapan Orhan Özdemir, mesleğe çocuk yaşta başladığını söyleyerek, "Bu işe başlarken 15-16 yaşlarındaydım, İzzet ağabeyimin yanına gidip gelerek başladım. Yıllardır beraber çalıştık, şimdi rakip olduk. Hem iyi hem kötü yanları var. İyi yanı yılda iki defa kamplarda denk geliyoruz. Kötü yanı ise birimizin yenip, birimizin yenilmesi. Maç sonlarında pek görüşemiyoruz, daha çok maçtan önce sohbet şansımız oluyor" diye konuştu. Özdemir, "Ağabeyimize her zaman teşekkür etmişizdir. Mesleğimizi sevmesek kimse yıllarca bu işe katlanamaz. Zor bir meslek ama seviyoruz. İzzet ağabeyimin sevdiği takım Beşiktaş'ta malzemecilik yapması, onun için büyük gurur" dedi.

'AĞABEYİMİZİN DİSİPLİNİNİ DEVAM ETTİRİYORUZ'

Altınordu'da malzeme sorumlusu Fatih Özdemir, "Bu mesleğe 17-18 yaşlarımda başladım. Beşiktaş'ta çalışan ağabeyimiz sayesinde bu işe girdik. Altınordu'da 16'ncı senem, 2010 yılında başladım. Ağabeyim İzzet Özdemir'in disiplinini, temizliğini, iş ahlakını biz de bulunduğumuz takımlarda devam ettiriyoruz" diye konuştu.

METİN ÖZDEMİR: TECRÜBELERİMİZİ BİRBİRİMİZE AKTARIYORUZ

Aliağa FK'da malzeme sorumlusu olarak çalışan Metin Özdemir, şöyle konuştu: "10 yaşından beri futbol camiasının içindeyim. Beşiktaş'ta çalışan ağabeyim sayesinde bu işe girdim. 8 kardeşten 5'imiz farklı kulüplerde çalışmaktayız. Ailenin en küçüğü ve bu mesleğe en son katılan benim. İzzet ağabeyimin Turgutluspor'da çalıştığı dönemlerde, onun yanında tecrübe kazanarak bu mesleğe girmiş oldum. Altınordu FK'da diğer ağabeyim ile bu mesleğe devam ettim. Bir sezon da Fatih Karagümrük'te çalıştım. 2 sezondur Aliağa FK'da çalışmaktayım. Mesleğimi çok seviyorum. Bütün ağabeylerimle sürekli iletişim halindeyim. Maçlardan önce ve sonra tecrübelerimizi birbirimize aktarıyoruz. Çok zor ve sabır isteyen bir meslek. Biz de bunu yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz."