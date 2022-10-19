66 yaşındaki Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Yunanistan'dan rekorla döndü

Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü öğrencisi katıldığı müsabakadan madalya ile dönerek Anadolu Üniversitesini gururlandırdı.

Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Ayşe Babür, Yunanistan'da gerçekleştirilen Atletizm Şampiyonası'ndan rekorla döndü. Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleştirilen 31. Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda, Tazelenme Üniversitesi öğrencisi 66 yaşındaki 3. Sınıf öğrencisi Ayşe Babür, Yunanistan'ın üç adım atlama dalında 6,52 metre ile Balkan rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Yüksek atlama dalında kendisine ait olan rekoru egale ederek 1,10 metre ile altın madalya kazanan Babür çekiç atmada 20,60 metre ile Balkan ikincisi olarak gümüş madalya ile döndü.

"Tazelenme Üniversitesi ile bilgi birikiminizi bir ansiklopediye çevirebilirsiniz"

Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü'nde aldığı eğitimin spor hayatına olumlu etkileri olduğuna değinen Ayşe Babür şunları söyledi:

"Eğitimime devam etmek için çok istekli olduğum bir dönemde Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü'nün afişini gördüm ve kayıt olmak için kampüse geldim. Hayatımın en güzel anını kayıt olduğumda yaşadım. Yaşadığım zorlukları Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci ile paylaştım ve en büyük desteği de üniversite arkadaşlarımdan ve hocalarımdan gördüm. Şu anda 3. Sınıf öğrencisiyim ve üniversitemizde aldığımız eğitimi çok faydalı buluyorum. Böyle bir okulda okumak ve yeni şeyler öğrenerek kendimizi geliştirmek tarif edilemez bir duygu. Kendinizi yenilemek ve tazelenmek istiyorsanız mutlaka Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize bu iyiliği yaparak bilgi birikiminizi bir ansiklopediye çevirebilirsiniz." - ESKİŞEHİR