663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ilk turu tamamlandı - Son Dakika
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Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ilk turu tamamlandı

Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ilk tur müsabakaları tamamlandı. Başpehlivanlık için yarışan güreşçiler arasında heyecanlı mücadeleler yaşandı. İlk turu geçen güreşçiler bir üst tura yükselirken, yenilen güreşçiler ise Kırkpınar'a veda etti.

06.07.2024 15:05
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Edirne'de bu yıl 663.'sü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ilk tur güreşleri tamamlandı.

Sarayiçi Er Meydanında başlayan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Perşembe günü başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla, Cuma günü 13 boyda 777 pehlivanın kol bağlanmasıyla devam etti. Bugün başpehlivanlık ilk tur müsabakalarıyla Er Meydanı'nda heyecan daha da artmaya başladı. Kura çekiminin ardından başpehlivanların ilk tur müsabakaları gerçekleştirildi.

Gözlerin üzerlerinde olduğu başpehlivan Recep Kara, rakibi Hamza Özkaradeniz'e, Cengizhan Şimşek rakibi Faruk Akkoyun'a ve Tanju Gemici rakibi Hasan Cengiz'e yenildi.

İlk turda rakiplerini yenerek bir üst tura yükselen başpehlivanlar şöyle; Seçkin Duman, Feyzullah Aktürk, Faruk Akkoyun, Hamza Özkaradeniz, Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Recep Taslak ve Hasan Cengiz

İlk turda yenilen ve bu yıl Kırkpınar'a veda eden başpehlivanlar şöyle; İsmail Erkan, Ünal Karaman, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Emre Erkal, Arif Akın, Şah Ali Kurt ve Tanju Gemici. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ilk turu tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ilk turu tamamlandı - Son Dakika
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