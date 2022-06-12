Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb 'deki organizasyonda milli takım ilk maçında Finlandiya 'yı 12-10 mağlup etti.

Stefan Kuntz: Hem ofansif hem defansif olarak iyi durumdayız

Kaynak: AA

Milli Takım, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Trophy Serisi'nde çeyrek finalde elendi - Son Dakika

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