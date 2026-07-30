"7 oyuncu aldım kimse görmesin" deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı - Son Dakika
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"7 oyuncu aldım kimse görmesin" deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı

"7 oyuncu aldım kimse görmesin" deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımının oynadığı hazırlık maçı ve yaptığı antrenmanlar öncesinde radikal bir karar alarak maçı ve antrenmanları kayıt altına aldırmayı yasakladığı iddia edildi.

Trendyol 1. Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve Fatih Karagümrük'ü yeniden Süper Lig'e taşımak isteyen Başkan Süleyman Hurma, hazırlık döneminde ezber bozan bir hamleye imza attı.

SÜLEYMAN HURMA'DAN GİZLİLİK KARARI

Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük’te Başkan Süleyman Hurma’nın takımının oynadığı son hazırlık maçında ve yaptığı son antrenmanlarda sıra dışı bir karar aldığı iddia edildi. Yeni sezon öncesi rakiplerine koz vermek istemeyen tecrübeli başkan, radikal bir "gizlilik" kararı uyguladı. 

''KAYIT ALINMASIN''

İddialara göre Süleyman Hurma, maç öncesinde teknik heyet ve kulüp personeline net bir talimatta bulunarak, "7 oyuncu aldım. Kimse görmesin, hiçbir sistemde kayıt altına alınmasın'' dediği öne sürüldü. Başkan Hurma'nın bu kararıyla birlikte oynanan son hazırlık karşılaşmasının ve antrenmanların hiçbirinde herhangi bir kamera kaydı veya analiz platformu için görüntülenmesine izin verilmedi. Hurma'nın bu hamleyle birlikte yeni sezon öncesinde takımının mevcut durumunu rakiplerden gizlemek olduğu vurgulandı. 

Fatih Karagümrük, Süleyman Hurma, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor '7 oyuncu aldım kimse görmesin' deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "7 oyuncu aldım kimse görmesin" deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı - Son Dakika
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