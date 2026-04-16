76ers Play-Off'a Yükseldi

16.04.2026 10:25
NBA play-in maçında 76ers, Magic'i 109-97 yenerek play-off'da 7. sırayı garantiledi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 109-97 yenerek Doğu Konferansı play-off'larında 7. sırayı garantiledi.

Play-off'a yükselen 76ers'ta Tyrese Maxey 31 sayı, VJ Edgecombe ise 19 sayı ve 11 ribaunt kaydetti.

76ers'ta milli oyuncu Adem Bona ise maçı 2 sayı, 3 ribaunt ve 3 blokla tamamladı.

Magic'te Desmond Bane ise 34 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Warriors, Clippers'ı 126-121 yendi

NBA play-in maçında, Batı Konferansı'nda normal sezonu 10. sırada tamamlayan Golden State Warriors deplasmanda sezonu 9. sırada bitiren Los Angeles Clippers'ı 126-121 yenerek NBA'in play-in turnuvasında bir üst tura yükseldi.

Warriors'ta Stephen Curry, 35 sayı atarken Clippers'ta ise Bennedict Mathurin, 23 kaydetti.

Warriors, bir üst turda Phoenix Suns'ı yenerse Batı Konferansı'nda 8. sırayı alacak.

Kaynak: AA

