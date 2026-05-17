78 Yaşında Atletizmde Başarı

HÜSEYİN EKİNCİ - Zonguldak'ta emekli bankacı Erdoğan Dilek, hakemliğin ardından 16 yıldır atlet olarak boy gösterdiği pistlerde önemli başarılara imza atıyor.

Bir bankadan emekli olan 3 çocuk ve 4 torun sahibi Dilek, kentte uzun yıllar atletizm hakemi olarak görev yaptı.

Erdoğan Dilek, 2010 yılında bir arkadaşının masterler kategorisinde başarılı olabileceğini belirtmesi üzerine atletizm sporcusu olmaya karar verdi.

Antrenman ve beslenme programını aksatmadan sürdüren Dilek, cirit atma ve 400 metre koşuda gösterdiği performansla dikkati çekti.

Zamanla kendini geliştiren Dilek, katıldığı Türkiye şampiyonalarında ciritte 11 birincilik elde etti, 400 metre koşuda da 4 kez kürsünün zirvesinde yer aldı.

Hakemlik görevini 13 yıl önce sonlandıran, ailesinin bırakmasını çok istemesine rağmen tutkunu olduğu spordan vazgeçmeyen Erdoğan Dilek, azmiyle gençlere örnek oluyor.

"Kentin aktif en yaşlı atletizm sporcusu" olarak bilinen Dilek, 11-12 Temmuz'da İzmir'de gerçekleştirilecek Masterler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda katılacağı cirit ve 400 metre koşu branşlarında şampiyonluk hedefliyor.

"Spor yaptıkça kendimi daha iyi hissediyorum"

Erdoğan Dilek, AA muhabirine, atletizm hakemliği yaptığı sırada masterler şampiyonasına katılan arkadaşının tavsiyesiyle yarışmalara katılmaya karar verdiğini söyledi.

Arkadaşıyla cirit attığını ve kendisinin daha başarılı atış gerçekleştirdiğini belirten Dilek, sonraki süreçte çalışmalarına hız verdiğini kaydetti.

Erdoğan Dilek, atletizm sayesinde ülkenin pek çok yerinde yeni arkadaşlıklar edindiğinden bahsederek, ilerleyen yaşına rağmen sporun içerisinde yer almanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Her zaman atletizmle ilgili olduğunu ifade eden Dilek, şöyle devam etti:

"Atletizm hakemliği yaparken kabiliyetli atletlerle tanıştım. Onları görünce ben de heveslendim. Yarışlara katılmadan önce hazırlık yapıyorsunuz. Bu hazırlıklarda sağlıklı olduğumu gördüm. Vücut alışınca da bırakamıyorsunuz. Gençlerle antrenman yaparken bana yaşımı soruyorlar. '78 yaşındayım.' dediğimde yaşımı göstermediğimi söylüyorlar. Hayatımda içki ve sigara içmedim. Sağlıklı besleniyorum. Gençlere de tavsiyem sağlıklı beslensinler."

Dilek, önceden hazırladığı program kapsamında haftanın üç günü antrenman yaptığını, çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü anlattı.

"Hedefim uluslararası yarışmalara katılmak"

İzmir'de yapılacak şampiyonaya hazırlandığını belirten Erdoğan Dilek, "Hedefim ciritte ve 400 metre koşuda birincilik elde etmek. İstediğim mesafede cirit atarsam hedefim, uluslararası yarışmalara katılmak olacak." dedi.

Dilek, eşinin yaşı nedeniyle atletizmi bırakmasını istediğini dile getirerek, "Ayakta durduğum müddetçe devam edeceğim. En büyük oğlum 50 yaşında, bana 'Baba bırak artık, yeter.' diyor ama ben spor yaparak mutlu oluyorum." diye konuştu.

Hastalıkların hareketsizlikten kaynaklanabileceğine işaret eden Dilek, "Spor sağlıktır, spor yapan dinç olur. Spor yapmak hayattır, insana moral verir. Spor yaptıkça kendimi daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.