8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi

8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

29.06.2022 16:03
8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, "8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası" B Kategorisinde şampiyonluk ve en iyi Türk sporcu ödülü olmak üzere iki altın madalya ile bir kupa kazandı.

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, "8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası" B Kategorisinde şampiyonluk ve en iyi Türk sporcu ödülü olmak üzere iki altın madalya ile bir kupa kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun desteği ile Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvaya Azerbaycan, Sırbistan, İspanya, Irak, İran, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Suriye, Özbekistan, Bulgaristan ve Rusya'dan 544 satranç sporcusu katıldı. Büyük Usta, Uluslararası Usta, FİDE Ustası unvanlı sporcular ve Türkiye Satranç Milli Takımı sporcularının katıldığı turnuvada SANKO Okulları öğrencisi ve Türkiye Satranç Milli Takım sporcusu Kutay Sakmak 86 sporcunun yarıştığı B Kategorisinde birinci oldu. Sakmak, "En İyi Türk Sporcu" ödülünü de kazandığı turnuvayı iki altın madalya ve bir kupa ile taçlandırdı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Kutay Sakmak'ın başarısı ile gurur duyduklarını söyledi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
İzmir açıklarında 218 göçmen kurtarılırken, 37 göçmen yakalandı İzmir açıklarında 218 göçmen kurtarılırken, 37 göçmen yakalandı Belgeseli Çekiliyor! Belgeseli Çekiliyor!
Kaynak: İHA

Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: 8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement