8 finalde de gol atamayan adam: Erling Haaland - Son Dakika
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Spor

8 finalde de gol atamayan adam: Erling Haaland

8 finalde de gol atamayan adam: Erling Haaland

FA Cup'ta final maçında Crystal Palace'a 1-0 kaybeden Manchester City'de Erling Haaland'ın final şanssızlığı sürüyor. Haaland, Manchester City formasıyla çıktığı 8 final maçında da gol katkısı yapamadı.

17.05.2025 22:35
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FA Cup finalinde Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Crystal Palace tek golle kazanarak tarihindeki ilk kupayı müzesine götürdü.

HAALAND YİNE GOL ATAMADI

Manchester City'de yıldız golcü Erling Haaland'ın final maçlarındaki şanssızlığı devam etti. City kariyerinde daha önce oynadığı 7 final maçında da gol atamayan Norveçli oyuncu, bu final maçında da gol atamayarak final maçlarındaki gol orucunu 8 maça çıkardı.Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan ve uzun süre sahanın ortasında kalan Haaland'ı teknik ekip toparlayarak soyunma odasına götürdü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasını 42 maçta giyen 24 yaşındaki Haaland, bu maçlarda gol 30 atarken, 4 golün de asistini yaptı.

Manchester City FC, Erling Haaland, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8 finalde de gol atamayan adam: Erling Haaland - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Rize:
    jimnastik başkanı kimi isterse alırız demişti, sokjayer de haland demişti. gtlerine alcak dnları yok bi de böyle şeyleri söylemeyi akıllarına getiriyorlar :D Koç kalmak istiyorsan direkt bu adamı getir Fenerbahçe'ye, tüm hava değişir. 1 17 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    şişirme balon patlamaya mahkumdur 2 9 Yanıtla
  • CİNCON SEVİCİ:
    G5 bulur iki tane değişik sponsor alır. yada karaborsaydı bahisti çözer. 0 5 Yanıtla
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