94'lük milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu - Son Dakika
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94'lük milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu

10.04.2022 12:21
94'lük milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Safder Kurtoğlu Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Safder Kurtoğlu Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Adına düzenlenen maratonda koşan 94 yaşındaki Safder Kurtoğlu ise sporun önemine vurgu yaptı.

Devrek Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "1.Ulusal Devrek Safder Kurtoğlu Yarı Maratonu" üç kategoride başladı. Ülke genelinden 600 sporcunun katıldığı, 21 kilometre uzunluğundaki yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 3 kilometrelik halk koşusu olarak başladı. Koşu öncesi bir konuşma yapan Milli Atlet Safder Kartoğlu, tüm atletlere adına düzenlenen yarı maratona katılımları nedeniyle teşekkür etti.

Üç kategoride yapılan "1.Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu"na 10 kilometre uzunluğundaki koşuya 200, 21 Kilometrelik Yarı Maraton'a 150 ve 3 kilometrelik Halk Koşusuna da 250 koşucu katıldı. Törende konuşan Safder Kartoğlu, "Yarı Maratonu sonuçlandı. Çok güzel bir yarış oldu. Bu yarışı her yıl yenilemek bizim görevimiz olacak. Sporcularımızı başarılarından ötürü kutluyorum" diye konuştu.

Safder Kartoğlu, yarı maraton birincisi Ömer Alkanoğlu'nu tebrik etti. Yarışmada dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi. - ZONGULDAK

94'lük milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu
94'lük milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu
94'lük milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu
94'lük milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu
94'lük milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 94'lük milli atlet, adına düzenlenen yarı maratonda koştu - Son Dakika


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