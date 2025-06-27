99. Gazi Koşusu Öncesi Kahvaltı Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

99. Gazi Koşusu Öncesi Kahvaltı Düzenlendi

99. Gazi Koşusu Öncesi Kahvaltı Düzenlendi
27.06.2025 13:04
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Gazi Koşusu öncesinde Veliefendi Hipodromu'nda 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliği gerçekleştirildi.

Bu yıl 99'uncusu düzenlenecek Gazi Koşusu öncesinde "Yıldızlarla Kahvaltı" organizasyonu yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, yarışta yer alacak jokeyler, at sahipleri ve davetliler katıldı.

Kahvaltı öncesinde yarışa katılacak safkanların jokeyleri ve antrenörleri, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yarış hayatında çıktığı 6 koşuyu da ilk sırada tamamlayan "Tonbi" isimli safkanın jokeyi Mehmet Akyavuz, Gazi Koşusu öncesinde heyecanlarının çok yüksek olduğunu belirtti.

Tonbi'nin bugüne kadar hiç geçilmediğinin altını çizen Akyavuz, "Atımız 6 yarışın 6'sını da kazandı. İnşallah bu yarışta da galibiyet bize nasip olur. Herkese bol şans." ifadelerini kullandı.

Tonbi'nin antrenörü Zafer Temuçin de heyecanlarının hat safhada olduğunu kaydetti.

Safkanın iyi durumda olduğunu vurgulayan Temuçin, "6'da 6 yaptık. Diğer atlara da başarılar dilerim. Ama böyle yarışlarda avantaj diye bir şey yok. 22 at koşuyor. Bazen kötü start yapıyorsunuz, bazen yarış içinde yer bulamıyorsunuz. Gazi Koşusu zaten kazanacak kişiye yazılmıştır. Kazanacak atın öyle ya da böyle önü bir şekilde açılır. Biz de seyredeceğiz." diye konuştu.

Tonbi'nin sahibi Şevki Balcı ise "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına olan bu yarışta yer aldığımız için çok gururluyuz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kazasız, belasız olmasını, güzel bir yarış olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Mehmet Kaya: "Denk safkanlar bir araya geldi"

Kariyerinde Gazi Koşusu şampiyonluğu bulunan ve 99. Gazi Koşusu'nda "Albayrak" isimli safkana binecek jokey Mehmet Kaya, yarış için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Yarışseverleri mutlu etmek için 99. Gazi Koşusu'nda ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kaya, Gazi Koşusu şampiyonluğunun tarifi olmayan bir mutluluk olduğunu söyledi.

Gazi Koşusu'nun önemine değinen Kaya, "Akşam eve gidince yarışı tekrar analiz edip düşünebiliyorsunuz ama bir gün sonra mecburen unutmak zorundasınız, hayat devam ediyor. Ancak kazandığınız Gazi Koşusu'nun coşkusu bitmiyor. Bu mutluluğu yaşamak lazım. Çok farklı bir duygu." dedi.

Bu yılki yarışın çekişmeli olacağını aktaran Mehmet Kaya, şunları kaydetti:

"Bu sene 22 safkan da birbirine denk. Denk safkanlar bir araya geldi. Yarışın favorisi yok. Bugüne kadar ender koşulardan birisi olacak. Bu sebeple de farklı bir önem taşıyor. Hangi atın kazandığına kimsenin şaşırmayacağı bir yarış olacak. Eğer ki ben kazanmayacaksam, bugüne kadar Gazi Koşusu kazanmamış genç kardeşlerimden birisinin yarışı kazanmasını isterim."

Gazi Koşusu'nda "Magic Selectra"nın jokeyliğini yapacak Erhan Aktuğ da zorlu bir yarış beklediğini dile getirdi.

Uzun bir aradan sonra birbirine denk safkanların Gazi Koşusu'nda yer alacağını söyleyen Aktuğ, "22 safkandan hemen hemen 17'sinin şansı birbirine denk durumda. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına olan bu koşu, atçılığın bayramı. Bizim için de heyecan dorukta." diye konuştu.

Magic Selectra'nın sahibi olan Kurtel ailesinin atçılık camiasında önemli bir eküri olduğunu aktaran Aktuğ, "Kurtel ailesi daha önce de bu koşuyu kazanmış bir eküri. O yüzden hazırlık olarak da safkanı nasıl hazırlayacaklarına eminler. Atımı çok şanslı görüyorum. Gazi Koşusu'nda tecrübeli jokey abilerimizle yarışmak büyük gurur. Türkiye'nin en iyi 22 jokeyi burada olacak. Halis abi, Sadettin abi gibi isimlerle yarışmak gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 99. Gazi Koşusu Öncesi Kahvaltı Düzenlendi - Son Dakika

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