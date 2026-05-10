U18 Erkekler Türkiye Basketbol şampiyonu belli oldu - Son Dakika
U18 Erkekler Türkiye Basketbol şampiyonu belli oldu

10.05.2026 19:33  Güncelleme: 19:45
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda A. Efes, finalde Petkim Spor'u 52-71 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada toplam 40 maç yapıldı ve A. Efes, Galatasaray'ı yarı finalde devirerek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2025-2026 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında Sivas'ın ev sahipliğinde organize ettiği U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Taha Akgül Spor Salonu ve Mecnun Otyakmaz Spor salonlarında oynanan maçlarda Fenerbahçe, Galatasaray, A. Efes, Darüşşafaka, TOFAŞ ve Türk Telekom gibi Türk basketbolunun önde gelen kulüplerinin yanı sıra Mersin 2019, Petkimspor, Manisa Basket, Çankaya Üniversitesi, Serdivan Belediyesi, Antalya Basketbol Akademi, Vamos ve İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler takımları kıyasıya mücadele etti.

Yarı final müsabakalarında Galatasaray'ı 80-53 skorla geçen A. Efes, finalde karşılaştığı Petkim Spor'u 52-71'lik skorla mağlup ederek U18 Erkekler Türkiye şampiyonu oldu.

Toplam 40 müsabakanın oynandığı U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 16 takım mücadele etti. Müsabakalar sonunda A. Efes şampiyonluğa ulaşırken, Petkim Spor ikinci ve Galatasaray turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. - SİVAS

