A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. tur maç programı belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. turunda J Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlıların maç takvimi şöyle:
28 Ağustos 2026 Cuma
Türkiye - Litvanya
31 Ağustos 2026 Pazartesi
İzlanda - Türkiye
26 Kasım 2026 Perşembe
İtalya - Türkiye
29 Kasım 2026 Pazar
Türkiye - İzlanda
26 Şubat 2027 Cuma
Litvanya - Türkiye
1 Mart 2027 Pazartesi
Türkiye - İtalya - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Elemeleri Programı - Son Dakika
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