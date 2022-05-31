A Milli Futbol Takımı, Down sendromlu milli sporcuları ağırladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçları için kampta bulunduğu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile yapılan organizasyonla Down sendromlu 6 milli sporcuyu konuk etti.

Türkiye'yi çeşitli uluslararası şampiyonalarda temsil ederek birçok madalya kazanan ve derece alan milli atletler Merve Uzun, Furkan Demir, Rıdvan Yalçın ile milli yüzücüler Hande Özyer, Meltem Özkan ve Dila Arınel, Riva Tesisleri'ni gezdikten sonra, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcularla tanışıp bir süre sohbet etti. Down sendromlu milli sporcular, akşam antrenmanını izlemek üzere sahaya milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü'nün kullandığı buggy ile geldi. İdman sahası girişinde Stefan Kuntz tarafından karşılanan 6 milli sporcuya, A Milli Takım oyuncuları tarafından üzerinde isimlerinin yazılı olduğu imzalı milli takım forması hediye edildi. Teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğraf çektiren milli sporcular, daha sonra tribüne çıkarak idmanın tamamını TFF Başkanı Servet Yardımcı, Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile birlikte izledi.

Altı milli sporcu, antrenmanın ardından akşam yemeğini A Milli Takım futbolcularıyla beraber yedi ve daha sonra tesisten ayrıldı.