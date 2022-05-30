A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları

30.05.2022 18:43

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına açık gerçekleştirildi.

Koşu ve istasyon çalışmasıyla başlayan idman dar alanda çift kale maçla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekipte izni sona eren Cengiz Ünder de idmanda yer aldı. İzinli olan Orkun Kökçü ise çalışmada yer almadı. Tedbir amaçlı takımla çalışmayan Rıdvan Yılmaz ise bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Down sendromlu sporculardan milli takıma ziyaret

A Milli Takımın antrenmanını, atletizm ve yüzmede uluslararası şampiyonalarda başarılı olan 6 down sendromlu sporcu ziyaret etti.

Milli yüzücüler Hande Özyer, Meltem Özkan ve Dila Arınel ile atletler Merve Uzun, Furkan Demir ve Rıdvan Yalçın, A Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Down sendromlu sporcular antrenman sahasına, A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı buggy ile geldi.

Antrenman sahası girişinde sporcuları teknik direktör Stefan Kuntz karşıladı ve sahaya kadar eşlik etti. Sporculara, Stefan Kuntz, milli takım forması hediye etti.

Tribüne geçen down sendomlu sporcular idmanı TFF Başkanı Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop ile birlikte izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları

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A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına çift idmanla başladı A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına çift idmanla başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları - Son Dakika


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