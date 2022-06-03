Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları - Son Dakika

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