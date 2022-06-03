A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları

03.06.2022 19:51

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekibin tam kadro çalıştığı idman pas çalışmasıyla başladı. Antrenman istasyon ve dar alanda taktik çalışmayla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Ay-yıldızlı ekip yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları
A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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