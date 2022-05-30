A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü

30.05.2022 15:54
A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı, gününün ilk çalışmasını sabah saatlerinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı, gününün ilk çalışmasını sabah saatlerinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

İki gruba ayrılan futbolcular, fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptıktan sonra, antrenmanın ikinci bölümü için sahaya geçti. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yapılan teknik ağırlıklı saha antrenmanında, dar alanda pas ve duran top çalışmalarının üzerinde duruldu. Antrenmanın bir bölümünde konsantrasyon ve reaksiyon artırmaya dönük olarak gerçekleştirilen çalışmada Amerikan futbolu topu kullanıldı.

Dün akşam saatlerinde kampa katılan Cengiz Ünder de bugünkü sabah idmanında takımla birlikte çalıştı; izni devam eden Orkun Kökçü ise antrenmana katılmadı. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, günün ikinci antrenmanını saat 17.30'da Riva'da yapacak.

(İHA)

A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü

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A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü SPOR A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü SPOR A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA

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