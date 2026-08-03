A Milli Kadın Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Kadın Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına Berlin'de başladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, çalışmalarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlı takım, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir antrenman yaptı.

İdmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülşah Akkaya ile Bahar Çağlar Ökten ve yöneticiler takip etti.

20 kişilik aday kadroda yer alan, WNBA'de Connecticut Sun forması giyen Beren Burke ve Louisville University kadrosunda yer alan Elif İstanbulluoğlu, kampa ilerleyen günlerde dahil olacak.

Milliler, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçını 4 Eylül Cuma günü Belçika ile oynayacak. A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki son maçında ise milli takım, 7 Eylül Pazartesi günü Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Turnuva, Berlin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı
Kur’an kursu için Mardin’den Şırnak’a giden iki çocuk sırra kadem bastı Kur'an kursu için Mardin’den Şırnak'a giden iki çocuk sırra kadem bastı

19:15
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
19:06
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
18:51
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
18:42
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türk turistlere sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 20:36:44. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.