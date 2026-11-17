GORZOW 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Polonya'ya 79-77 yenilen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Frederic Dusart, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Dusart ile oyunculardan Elif Bayram, Gorzow Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Polonya'yı tebrik eden Frederic Dusart, "Oyun içinde iyi ve kötü anlarımız oldu. İyi bir takımız ancak takımın yeni bir hocası ve yeni bir sistemi var. Bu maçı kazanabilirdik. Özellikle ikinci yarıda Polonya'nın ortaya koyduğu ofansif oyun için onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Elif Bayram ise maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "İyi bir takım olduğumuzu ve iyi bir kimyamız olduğunu biliyorum. Maç içinde iyi ve kötü oynadığımız zamanlar oldu ancak hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Daha iyi basketbol oynamalıyız. Elimizden geleni yapacağımızı biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir sisteme ayak uydurmaya çalıştıklarının altını çizen Elif, "Bazen iniş ve çıkışlarımız oluyor ama bunu daha çok çalışarak çözebiliriz. Şubat ayındaki maçlarımızda daha çok antrenman yapma şansımız olacak. Az antrenmanla yeni bir sistem öğrenmek gerçekten zor. Ancak takım arkadaşlarımla birbirimize iyi ayak uydurduğumuzu ve en iyimizi verdiğimizi düşünüyorum. Şubat ayında çok daha iyi bir takım olacağımıza eminim." şeklinde görüş belirtti.

Polonya cephesi

Polonya Kadın Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Karol Kowalewski, kazandıkları için mutlu olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bu maç için bir şeyler söylemek zor. Bizim için çok duygusal bir karşılaşma oldu. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Salı akşamı buraya gelip bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Kolay olmadığını biliyorum. Umarım bir sonraki maçlarımızda da bizi desteklemeye gelirler."

Takım kaptanı Julia Niemojewska ise evlerinde kazanmanın kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.