A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Slovakya ile galip gelmek istiyor.

09.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 4. maçında yarın Slovakya'ya konuk olacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oyunculardan Olcay Çakır Turgut, Tilbe Şenyürek ve Gökşen Fitik, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Olcay Çakır Turgut, Tilbe Şenyürek ve Gökşen Fitik, Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Gopass Arena'da yaptıkları antrenmandan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı kaptanı Olcay Çakır Turgut, 101-54 kazandıkları Romanya maçının çok güzel geçtiğini belirterek "Elbette kazandığımız maçlarda hatalar yaptık. İzlanda maçı, bizim için zordu. İyi basketbol oynamadık ama orada önemli olan deplasmanda kazanmaktı. 3'te 3 yaptık. Önceki Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kötü bir anımız olan takımla karşılaşacağız. Evimize galibiyetle dönüp grubu lider bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Slovakya'nın ev sahibi avantajını kullanacağını vurgulayan Olcay Çakır Turgut, "Slovakya'nın oyuncuları, son oynadığımız maça göre değişti. Çok zor bir maç olacak. Takım olarak enerjimiz çok iyi. Kısa bir sürede takım birbirine alıştı. Bu enerjimizle Slovakya'dan galibiyetle ayrılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tilbe Şenyürek: "Çok güzel bir maç bizi bekliyor"

Oyunculardan Tilbe Şenyürek, Slovakya'nın ilk maça göre farklı kadroyla müsabakaya çıkacağına dikkati çekerek "Maçın zor geçeceğini düşünüyorum. Başka ülkeler, bizim gibi ev sahibi avantajını iyi kullanıyor. Kadrolarında değişiklikler var. Biz, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Slovakya ile son karşılaştığımızda çok eksiktik. Artık eksiklerimiz yok. Çok güzel bir maç bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Tilbe Şenyürek, tam kadro olmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Tam kadro olduğumuzda enerjimiz ve motivasyonumuz daha iyi oluyor. Oyun düzenimiz ve takım içindeki bağlılığımız, her oyuncunun eksilmesiyle kötü etkileniyor. Daha önce aldığımız mağlubiyetlerde bizi iç faktörler çok etkiledi. Grupta üç galibiyet almamızın sebebi ise tam kadro olmamız. Karşımızda zorlu bir rakip var ama biz de tam kadroyuz ve enerjimiz çok iyi. İnşallah bu maçı kazanıp, 4'te 4 yaparız ve öyle yolumuza devam ederiz." şeklinde konuştu.

Gökşen Fitik: "Biz, her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz"

Milli takımın genç oyuncularından Gökşen Fitik, gruba namağlup devam ettikleri için mutlu olduklarını dile getirerek "Biz, her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz. Mücadeleden kaçmayan bir milli takım izletmek istiyoruz. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Slovakya'nın galibiyet için elinden geleni yapacağını ifade eden Gökşen, "İlk maçta onlara karşı farklı bir galibiyet aldık. Sonrasında Slovakya, kadro değişikliğine gitti. Onların da son şansı. Ev sahibi avantajını da kullanmaya çalışacaklardır. Biz, kendi oyunumuzu oynayıp galibiyet almaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Milli takımın motivasyonun iyi olduğunu dile getiren Gökşen, "Kış kamplarında çok fazla vaktimiz olmuyor. Artık birbirimizi tanıyoruz ve bu yüzden alışma sürecini daha hızlı atlatıyoruz. Motivasyonu hep yüksek tutuyoruz. Enerjimiz de çok güzel. Buradaki maçın öneminin farkındayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Olcay Çakır Turgut, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, bratislava, Basketbol, Slovakya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
21:22 Mauro Icardi’nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara’nın yaptığına bakın Mauro Icardi'nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara'nın yaptığına bakın
20:09 Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla ’itiraf’ teklifi geldi Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla 'itiraf' teklifi geldi
19:53 Yunus Akgün, dünya devine gidiyor Yunus Akgün, dünya devine gidiyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 17:30:28. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.