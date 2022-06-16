A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 21-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Haziran Salı günü saat 14.00'te, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; ağırlıklı olarak, Kadın Milli Takımları Teknik Heyeti tarafından yıl boyunca izlenen ve A Milli Takım'da oynama potansiyeline sahip olduğu belirlenen isimler ile sakatlıktan çıkan futbolcuların yer aldığı bu kampın ardından Türkiye'nin Azerbaycan ile yapacağı özel karşılaşmanın aday kadrosu açıklanacak. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki Kadın A Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

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