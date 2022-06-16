A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 21-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Haziran Salı günü saat 14.00'te, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; ağırlıklı olarak, Kadın Milli Takımları Teknik Heyeti tarafından yıl boyunca izlenen ve A Milli Takım'da oynama potansiyeline sahip olduğu belirlenen isimler ile sakatlıktan çıkan futbolcuların yer aldığı bu kampın ardından Türkiye'nin Azerbaycan ile yapacağı özel karşılaşmanın aday kadrosu açıklanacak. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki Kadın A Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosunda şu isimler bulunuyor:KALECİLER: Handan Kurğa (Konak Belediye Spor), Duygu Yılmaz (Wulfz Fatih Karagümrük), Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin)DEFANS: Kezban Tağ (ALG Spor), Rabia Civan (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Güzide Alcu (Amed Sportif Faaliyetler), Rabia Nur Küçük (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor), Ferda İpek Çevik (Wulfz Fatih Karagümrük), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Didem Dülber (Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı)ORTA SAHA: Meryem Mas (Dijon FCO), Sümeyra Kıvanç (Wulfz Fatih Karagümrük), Ayşe Demirci (Gardner Webb University), Senem Temiz (Grafschafter SV 1910 Moers),Ayşe Şevval Ay (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Ceren Özhan (Sportfreunde Walsum 09), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Zelal Baturay (Fatih Vatan Spor), Dilara Soley Deli (SV 07 Elversberg), Setenay Sırım (Fenerbahçe A.Ş.), Busem Şeker (Konak Belediye Spor), Gülsüm Aygün (Çaykur Rizespor A.Ş.), Beyza Kara (Hamburger SV), Diyan Ceyhan (Hakkarigücü Spor), Meryem Cennet Çal (Young Boys Bern)FORVET: Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İrem Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Dilara Sürül (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)
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