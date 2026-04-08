A Milli Kadın Hentbol Takımı Macaristan'a Yenildi
A Milli Kadın Hentbol Takımı Macaristan'a Yenildi

08.04.2026 23:19
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan'a 42-23 mağlup oldu; Başantrenör Montes kötü defansı eleştirdi.

TÜRKİYE A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, "Görüldüğü gibi; çok istediğimizi yapamadık. 43 gol yemek kötü bir defans anlamına geliyor" dedi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki 5'inci maçında Macaristan'a 42-23 mağlup oldu. Maçın ardından açıklama yapan Başantrenör David Ginesta Montes, Macaristan ile oynanan maçın değerlendirmesini yaptı. Montes, "Aslında açık, görüldüğü gibi; çok istediğimizi yapamadık. 43 gol yemek kötü bir defans anlamına geliyor. 23 gol atabilmek, ataklarda ise istediğimizi yapamadığımız anlamına geliyor. Salonda çok mükemmel bir atmosfer vardı. Türkiye'de her maçta olduğu gibi Aksaray'da çok iyiydi. Onlara güzel bir hentbol gösteremediğimiz için özür diliyoruz. Isınmanın ilk anından son 60'ncı dakika kadar ellerinden geleni yaptılar. Pazar günü de Danimarka ile sıkı bir maç oynayacağız. Biz şunun bilinmesini istiyoruz ki, oraya sadece zaman kaybetmek için değil, hentbolumuzu geliştirmek adına ve kendimize neler katabilmek için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

ASLI İSKİT ÇALIŞKAN: BÖYLE BİR SONUÇ BEKLEMİYORDUK

Milli takım kaptanlarından Aslı İskit Çalışkan ise, "Gerçekten çok üzgünüm. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Macaristan'ın tabi ki Avrupa ve dünyanın güçlü ekiplerinden biri olduğu biliyorduk. Biz de bu kadar fazla hata yapmayı beklemiyorduk. Böyle büyük milli takımlara karşı oynadığımızda ufak pas hataları ve kaleciyle karşı karşıya kaldığımızda şutlarımızı kaçırmamız ve onların hemen hızlı hücuma çıkmaları, golle sonuçlanması sağladı. Aksaray seyircisi bizi sonuna kadar destekledi. Sonuçtan memnun değilim. Sporda yenmek de var, yenilmek de. Biz milli takım forması üzerimizde olduğu sürece sonuna kadar formayı layığıyla taşımaya çalışıyoruz. Her şeyi yoluna koyacağız" diye konuştu.

( )

Kaynak: DHA

