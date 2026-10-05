A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası'nda 32 takımla mücadele edecek - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası'nda 32 takımla mücadele edecek

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Dünya Kupası\'nda 32 takımla mücadele edecek
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 20 Ağustos-5 Eylül 2027'de ABD ve Kanada'da düzenlenecek 2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Son Avrupa ve VNL şampiyonu takım, 32 takımın katılacağı organizasyonda gruplar ve rakipler kura çekimiyle belirlenecek.

Son Avrupa ve VNL Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Dünyanın en prestijli voleybol organizasyonlarından biri olan 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası, 20 Ağustos - 5 Eylül 2027 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Elemelerin tamamlanmasının ardından, organizasyonda mücadele edecek 32 takımın tamamı belli oldu. Son Avrupa ve VNL şampiyonu ünvanlarını elinde bulunduran A Milli Kadın Voleybol Takımı da 2027 Dünya Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nda boy gösterecek takımların grupları ve rakipleri ise gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekiminin tarih ve saati, FIVB tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Dünya Kupası tarihinde ikinci kez 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, son 16 turu, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve finalden oluşan eleme aşamasına yükselecek.

Organizasyona ABD ve Kanada'dan toplam beş şehir ev sahipliği yapacak. ABD'de Anaheim, Omaha ve Orlando, Kanada'da ise Montreal ve Quebec City turnuva maçlarına ev sahipliği yapacak. Grup maçları Montreal'de Bell Centre, Omaha'da CHI Health Center Arena, Orlando'da Kia Center ve Quebec City'de Videotron Centre'da oynanacak. Final etabına ise Anaheim'daki Honda Center ev sahipliği yapacak.

2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takım şu şekilde:

Ev sahipleri: Kanada, ABD

Kuzey & Orta Amerika ve Karayipler: Dominik Cumhuriyeti, Küba, Porto Riko

Asya: Tayland, Çin, Japonya

Avrupa: Türkiye, İtalya, Sırbistan, Polonya

Afrika: Mısır, Kenya, Kamerun

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Kolombiya

Dünya sıralaması: Hollanda, Rusya, Almanya, Çekya, Belçika, Fransa, Slovenya, İsveç, Meksika, Ukrayna, Yunanistan, Güney Kore, Bulgaristan, İsviçre

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriTürkiyeAğustosKanadaEylülSporSon Dakika

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